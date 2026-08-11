T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı GEORGİA KOMBETEKRAS'a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, kimlik bilgileri ve adresinin tespiti için Yunanistan Resmi Makamlarına istinabe evrakı düzenlendiği ancak davalının yurt dışında bilinen son adresi ve posta kodu tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hüseyinağa Mahallesi, 337 Ada, 31 Parsel sayılı taşınmazın maliki olan Yunan tebaalı Dimostonoğlu Kostantin Konbotekros'un İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde verilen 08/04/1978 tarih ve 1988/578 Esas - 1988/443 Karar sayılı veraset ilamı ile mirasçısının Georgia Kombotekras olduğuna karar verildiğini, Kostantin Kombotekras'ın 22/07/1985 tarihinde Atina'da evli ve çocuksuz vefat ettiğini, başka mirasçısı olmadığının kayden anlaşıldığını, 1924 doğumlu Leonidis kızı Georgia Kombotekras namı diğer Kombothekra ile kayıtlı bulunduğu dikkate alındığında huzurdaki davayı açma ve verasetin iptalini talep etme zaruriyeti hasıl olduğunu belirtmekle; İstanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 08.04.1978 tarih, 1988/578 Esas - 1988/443 Karar sayılı veraset ilamının iptali ile muris Kostantin Konbotekros'un mirasçısız ölmesi nedeniyle son mirasçı sıfatıyla Hazinenin mirasçılığına ve mirasının Hazineye aidiyetine, yargılama giderleri ile avukatlık vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dava etmiştir.



6100 sayılı HMK 121 ve devam eden maddeleri gereği bu dava ile ilgili dayanak delilleriniz, varsa belgelerinin cevap dilekçesine eklenmesi, toplanacak delil ve belge var ise bunlara ilişkin bilgileri iki haftalık süre içinde sunmanız sulh için gerekli hazırlığı yapmanız hususu dava dilekçesinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/07/2026

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΑΠΟ ΤΟ 15ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ : 2024/167

ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ :ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΠΟΤΕΚΡΑΣ (GEORGIA KOMBOTEKRAS)

Δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατή η επίδοση του δικογράφου της αγωγής στην εναγομένη GEORGIA KOMBOTEKRAS, συντάχθηκε αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις επίσημες αρχές της Ελλάδας για τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας και της διεύθυνσής της. Ωστόσο, επειδή δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν η τελευταία γνωστή διεύθυνση της εναγομένης στο εξωτερικό και ο ταχυδρομικός κώδικας, αποφασίσθηκε η επίδοση του δικογράφου της αγωγής διά δημοσιεύσεως.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενάγοντος εξέθεσε συνοπτικά στο δικόγραφο της αγωγής ότι: με το κληρονομητήριο υπ’ αριθ. 1988/578 (Αριθμός Υπόθεσης) - 1988/443 (Αριθμός Απόφασης), ημερομηνίας 08/04/1978, το οποίο εκδόθηκε από το 7ο Ειρηνοδικείο Κωνσταντινούπολης, κρίθηκε ότι κληρονόμος του Έλληνα υπηκόου Dimostonoglu Kostantin Konbotekros, κυρίου του ακινήτου με αριθμό οικοδομικού τετραγώνου 337 και γεωτεμαχίου 31, το οποίο βρίσκεται στη Συνοικία Hüseyinağa, Επαρχία Beyoğlu, Νομός Κωνσταντινούπολης, είναι η Georgia Kombotekras· ότι ο Kostantin Kombotekras απεβίωσε στην Αθήνα στις 22/07/1985, έγγαμος και άτεκνος· ότι από τα επίσημα μητρώα προκύπτει πως δεν είχε άλλον κληρονόμο· και ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι είναι καταχωρισμένη ως Georgia Kombotekras, θυγατέρα του Leonidis, γεννηθείσα το 1924, γνωστή και ως Kombotekra, κατέστη αναγκαία η άσκηση της παρούσας αγωγής και η υποβολή αιτήματος ακύρωσης του κληρονομητηρίου. Με βάση τα ανωτέρω, με την αγωγή του ζητεί την ακύρωση του κληρονομητηρίου του 7ου Ειρηνοδικείου Κωνσταντινούπολης, ημερομηνίας 08.04.1978, υπ’ αριθ. 1988/578 (Αριθμός Υπόθεσης) - 1988/443 (Αριθμός Απόφασης), και, λόγω του ότι ο κληρονομούμενος Kostantin Konbotekros απεβίωσε χωρίς κληρονόμους, την αναγνώριση του Τουρκικού Δημοσίου ως τελευταίου κληρονόμου και την αναγνώριση ότι η κληρονομία ανήκει στο Τουρκικό Δημόσιο, καθώς και την επιβάρυνση της εναγομένης με τα δικαστικά έξοδα και τη δικηγορική αμοιβή.Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 121 και των επόμενων άρθρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας υπ’ αριθ. 6100, κοινοποιούνται διά δημοσιεύσεως, ώστε το παρόν να ισχύει αντί του δικογράφου της αγωγής, τα ακόλουθα: οφείλετε, εντός προθεσμίας δύο εβδομάδων, να επισυνάψετε στο δικόγραφο απάντησης τα αποδεικτικά μέσα στα οποία στηρίζεστε και τα τυχόν σχετικά έγγραφα, να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με τυχόν αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που πρέπει να συλλεχθούν, καθώς και να προβείτε στην αναγκαία προετοιμασία για συμβιβασμό. 08/07/2026