T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: GEORGIA KOMBOTEKRAS

Davalı GEORGİA KOMBETEKRAS'a dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, kimlik bilgileri ve adresinin tespiti için Yunanistan Resmi Makamlarına istinabe evrakı düzenlendiği ancak davalının yurt dışında bilinen son adresi ve posta kodu tespit edilemediğinden Mahkememizce dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiştir.



Yine Mahkememizce düzenlenen 18/09/2026 tarihli tensip tutanağı ile 6100 sayılı HMK 137 ve devamı maddeleri uyarınca 03/12/2026 günü saat 10:45 öninceleme duruşma günü olarak belirlenmesi hususu tensip tutanağının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΠΟ ΤΟ 15ο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ / ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ: 2024/167

ΕΝΑΓΟΜΕΝΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΠΟΤΕΚΡΑΣ (GEORGIA KOMBOTEKRAS)



Δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατή η επίδοση του δικογράφου της αγωγής στην εναγομένη ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΠΟΤΕΚΡΑΣ (GEORGIA KOMBOTEKRAS), συντάχθηκαν έγγραφα δικαστικής συνδρομής προς τις επίσημες αρχές της Ελλάδας για τη διαπίστωση των στοιχείων ταυτότητας και της διεύθυνσής της. Ωστόσο, επειδή δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθούν η τελευταία γνωστή διεύθυνση της εναγομένης στο εξωτερικό και ο ταχυδρομικός κώδικας, το δικόγραφο της αγωγής επιδόθηκε από το Δικαστήριό μας διά δημοσιεύσεως.



Επίσης, με το από 18/09/2026 πρακτικό προπαρασκευαστικών διατάξεων του Δικαστηρίου μας, ορίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 137 και τα επόμενα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (HMK) υπ’ αριθ. 6100, η 03/12/2026 και ώρα 10:45 ως ημερομηνία και ώρα της συζήτησης κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Ο ανωτέρω ορισμός κοινοποιείται διά δημοσιεύσεως, ώστε η παρούσα ανακοίνωση να επέχει θέση του εν λόγω πρακτικού προπαρασκευαστικών διατάξεων.