T.C. İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde muris FATMA DERELİ hakkında veraset ilamı verilmesini talebiyle açılan davanın yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;

İzzet ve Şahur'dan olma 01/071864 doğumlu 42781489452 TC kimlik numaralı FATMA DERELİ'nin nüfus kayıt bilgileri ile birlikte mirasçıları eşi, anne-baba, kardeş ve kardeş çocukları ve büyükbaba, büyükanne, amca, dayı, teyze, hala ( l. zümre ve 2. zümre ve çocuklarına ilişkin ) kayıtlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve kayda mahkememizce yapılan yazışmalara rağmen ulaşılamadığından,

Mirasçılarının vesaikleriyle birlikte TMK'nun 594 maddesinin 1. fıkrası gereğince ilan tarihinden itibaren BİR YIL içerisinde evrakları ile İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2021/1138 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, etmedikleri takdirde muris FATMA DERELİ'nin mirasının tamamının HAZİNEYE DEVROLUCAĞI, İLANEN DUYURULUR.