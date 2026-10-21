T.C. İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 30/09/2026 tarihli kararı ile sanıklar MOHAMMED SAHAKI ve SAYED MEHDİ HOSSEINI hakkında Nitelikli Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından ayrı ayrı mahkumiyetlerine karar verildiği, gerekçeli kararın müştekiler, Bousselham ve Fatıma oğlu 1994 Fas doğumlu HASSAN MEZIANE, Ali ve Suadedie oğlu 1995 Fas doğumlu KHALID EL YOUSFI ve Ali ile Suaedıe oğlu 1991 Fas doğumlu MOHAMMED EL YOUSFI'ye dosyada adresleri bulunamadığından tebliğ edilemediği anlaşılmakla;



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin üzerinde olan gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde 2 hafta içerisinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.