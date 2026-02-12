T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: MAKHFUZA YULDASHEVA BÜLBÜL- Hürriyet Mah. Dicle 2 Sok No:1 İç Kapı No:20 Büyükçekmece/ İSTANBUL

Davacı Aslan Bülbül vekili Av. Murat Akbaba tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının yurtiçi adreslerinize tebligat yapılamadığından, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafın mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; müvekkili ve davalının 14/03/2017 tarihinde evlendiklerini, müşterek bir çocuklarının bulunduğunu, davalı yaklaşık 5 yıl önce müşterek çocuğu da alarak ortak konutu terk ettiğini, müvekkili davalının eve dönmesi için bir çok kere haber gönderdiğini, telefonla aradığını ancak ev dönmediğini, taraflar yıllardır evlilik hayatı yaşamadıklarını, müvekkili sürekli olarak yalnız yaşamak durumunda kaldığını, bu nedenlerle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren Mahkememize 2 hafta içinde aynı kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde (ve mevcut yazılı belgelerinizi ekleyerek,elinizde olmayanlar hakkında bulundukları yerler hakkında açıklama yaparak ) cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR