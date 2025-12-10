T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu, Büyükdere mahallesi, 597 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın maliki olarak görünen hissedarı Dimitri kızı Sofia'nın gaip olması nedeniyle ilgili taşınmazın adı yukarıda belirtilen malikten bugüne kadar haber alınamadığından Gaipliğine ve taşınmazın bu şahıs adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Kethüda Katibi Mektubi Halil Efendi Bin İbrahim Vakfı adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenileni tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/160 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Büyükdere Mahallesi, 597 ada, 17 parsel sayılı, 49,54 m² yüzölçümlü "Kethüda Kâtibi Mektubi Halil Efendi Ben İbrahim Vakfından" icareli, taşınmazın maliki olarak görünen Dimitri kızı Sofia'nın gaipliğine, bu şahıs adına olan tapu kaydının hazine adına, oradan da Kethüda Kâtibi Mektubi Halil Efendi Ben İbrahim Vakfı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.25/11/2025