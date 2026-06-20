T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Yakın Doğu Bank Ltd. Tarafından davalı İbrahim Küçükoğulları aleyhine açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip tutanakları ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamış olup, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyasında açılan Tanıma ve Tenfiz davasının dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü olan 29/09/2026 saat 11:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, işbu ilanın yayınlanmasından sonra 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.02/06/2026