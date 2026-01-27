T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 18/09/2025 tarih ve 2025/30 esas, 2025/342 sayılı kararı ile sanık İsmet Çevik hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 158/1-f maddesi uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 10.580 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Yokluğunda karar verilen ve tüm aramalara rağmen ulaşılamayan,

SANIK İSMET ÇEVİK - Tc No: 62080464820 - Veli ve Süreyya oğlu, 04.02.1993 Kahramanmaraş Doğumlu,

Sanığın Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetini içeren bu yazının tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22.01.2026