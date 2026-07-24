T.C. İSTANBUL 18. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik suçlarından Mahkememizin 28/04/2026 tarih ve 2019/399 esas, 2026/104 sayılı kararı ile sanık Fatih Durdubaş hakkında açılan kamu davaları yönünden zamanaşımı süreleri dolması nedeniyle ayrı ayrı CMK.nun 223/8 maddesine göre düşme kararı verilmiş olup, karar sonrası müşteki Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas Dairesi vekilleri 11/05/2026 tarihli istinaf dilekçesi sunmuşlardır.

SANIK FATİH DURDUBAŞ- Tc No: 11445083848-Sait ve Perihan oğlu, 17/02/1981 Dörtyol doğumlu,

Sanığın Türkiye'de belirli bir adresinin olmadığı anlaşılmakla,

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özeti ile istinaf dilekçesini içeren bu yazının trajı elli binin üzerinde olan bir gazetede ve genel internet haber sitelerinden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ve Müşteki Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas Dairesi vekillerinin 11/05/2026 tarihli istinaf dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkeme zabıt katibine yapılacak müracaat üzerine zabıt katibi tarafından yapılan tutanağın hakime tasdik ettirilmesi suretiyle veya bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanlar ise en yakın Ağır Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunularak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf isteminde bulunulabilecekleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22/07/2026