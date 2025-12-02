T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

SANIK: JEYHUN REJEPOV/ Toymurat ve Yazdursun oğlu, 27/03/1991 Türkmenistan doğumlu,

Kocatepe Mahallesi 19.Sk. No. 3/28 Bayrampaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Jeyhun REJEPOV hakkında mahkememizin 05/03/2025 gün ve 2023/1320 esas ve 2025/408 karar sayılı ilamı ile TCK. nun 204/1 maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına , CMK. nun 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına , 5 Yıl denetim süresi belirlenmesine ve 5271 sayılı CMK’nin 231/10 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin hükümlere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği, ancak 5271 sayılı CMK’nin 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin hükme aykırı davranması halinde hükmün açıklanacağı, cezanın kısmen veya tamamen infazına karar verilebileceği hususunda sanığa ihtaratta bulunulmasına, (ihtaratta bulunulamadı) karar verilmiş verilen kararın tüm aramalara rağmen sanık Jeyhun REJEPOV' a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 01.12.2025