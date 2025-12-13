T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI : KRC SAĞLIK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

VEKİLİ : Av. Sezai ARITÜRK

DAVALI : ALİ AYDOĞAN Güzelyalı Mh. Yanyol Cd. No:35, D:2 Pendik/İstanbul Pendik/ İSTANBUL

Davalının adres tespiti yapılamadığından TK. 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği ve dahili davalılara 6100 sayılı HMK'nun 122/1 maddesi uyarınca dava dilekçesi, tensip zabıtları, bilirkişi raporları, tefrik dilekçesi ve duruşma zabıtları tebliğ edilmesi gerektiği anlaşılmakla;

6100 Sayılı HMK' nun 122/1. Maddesi uyarınca dava dilekçesi, tensip zabıtları, bilirkişi raporları, tefrik dilekçesi ve duruşma zabıtları ve eklerinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz hususu ile cevap dilekçenizin davacı yana tebliğ ve varsa delillerinizin toplanması için şimdilik 100,00TL gider avansını yatırmanız ayrıca işbu tebliğ zarfı içerisinde bulunan tensip tutanağında yazılı hususlara ve kesin sürelere uyulması gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.

İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.09/12/2025