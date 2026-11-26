Mahkememizin 2026/375 esas ve 2026/576 karar sayılı ilamı ile Abdulkerim ve Fikriye oğlu 01/01/1975 Karlıova doğumlu sanık Abdullah KALA hakkında hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan TCK.nun 155/2 maddesi gereğince 10 ay hapis ve 400,00 Tl adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen hapis cezanın TCK.nun 51/1 maddesi uyarınca ertelendiği ve 1 yıl süre ile denetim süresi belirlendiği, ancak sanık tüm aramalara rağmen bulunup karar kendisine tebliğ edilemediğinden ilanen ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özetinin gazetede ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten iki hafta içerisinde taraflarca yasa yoluna başvurulabileceğine, bu süre içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.25/11/2026