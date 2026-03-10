T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Nitelikli silahla yağma suçundan SSÇ Utku OTAR hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda; SSÇ'nin TCK.nın 149.maddesi gereğince 5 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Müştekiler Maksim KOZLOV ve Vıtlııa PANKOVA'ın ifadeleri alınırken açık adreslerini bildirmemeleri nedeniyle; gerekçeli karar ile SSÇ müdafiinin istinaf dilekçesinin tebliği mümkün olmamış olup, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince mahkememizin 29/11/2023 tarih ve 2023/235 Esas 2023/430 Karar sayılı hükmünün ve SSÇ müdafiinin istinaf dilekçesinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE.

2-İlan metninin gereği için Basın İlan Kurumuna gönderilmesine.

3-Hüküm fıkrasının son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

4-İlan süresince karar özetinin mahkeme divanhanesinde askıda tutulmasına karar verilmekle, mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 06/03/2026