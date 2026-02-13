T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 

ESAS NO : 2025/60

KARAR NO : 2025/512

SANIKLAR : Seda ERŞAHİN : Aziz ve Solmaz kızı 24/08/1994 Fatih doğ.

Adıyaman - Sincik - Taşkale N.K.

SUÇ : Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz

Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama

SUÇ TARİHİ : 26/05/2024

SUÇ YERİ : İstanbul / Şişli

KARAR TARİHİ : 14/10/2025

KARARIN NİTELİĞİ : HAGB

KANUN MADDESİ : TCK'nun 142/2-b

Yukarıda kimliği yazılı sanığın adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, B bendi uyarınca hükmolunan para cezasının miktarı itibariyle kesin olmak üzere, A bendi yönünden tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın 268. Maddesi uyarınca ( iki hafta ) içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR.10.02.2026