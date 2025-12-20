T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık -Mala zarar verme suçlarından Ferit ve Oya oğlu 20/05/2000 Esenler doğumlu Tokat Erbaa Gündoğdu mah. Nuf. Kayıtlı sanık EREN YOLCU hakkında Hırsızlık suçundan 5 Yıl müddetle hapis cezası Mala Zarar Verme suçundan 4 ay müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği gıyabı kararın ve istinaf dilekçelerinin :

Tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Resmi Gazetede ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İlan tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde İstinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine İstinaf yasa yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur