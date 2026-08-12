T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : AYSHAH SAEED A ALAMOUDI -YKN 99650057304

Gürsel Mah. Aranır Sk. No: 9 İç Kapı No: 3 Kağıthane / İSTANBUL

Davacı YUSUF GÜLMEN tarafından aleyhinize açılan 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davası nedeniyle;

Davalı tarafça, İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Gürsel Mahallesi, 8430 ada ve 1 parselde kayıtlı 1. Bodrum 3 nolu bağımsız bölüme ilişkin olarak müvekkil aleyhine ecrimisil talepli dava açıldığını, söz konusu davanın İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/111 Esas 2025/271 Karar sayısı ile 09/09/2025 tarihinde kesinleştiğini, müvekilin haberi dahi olmadığı dava hakkında İstanbul 22. İcra müdürlüğünün 2025/26874 E. Dosyası üzerinden ilamlı takip başlatıldığını, müvekkil aleyhine İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/111 E. Sayılı dosyası üzerinden açılan ve 2025/271 K. Üzerinden kesinleştiği iddia edilen ecrimisil davasından müvekkilin haberi olmadığını, kendisine usulüne uygun hiçbir tebligat yapılmadığını belirterek, yapılan tebligatların tamamının 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına aykırı olduğunu, müvekkilin davalıya karşı İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/111 E. sayılı dosyasında hükmedilen ecrimisil bedeli ve fer'ileri yönünden borçlu olmadığının tespitine, usulsüz tebligatlarla kesinleşmiş gibi görünen ancak taraf teşkili sağlanmadan verilen ilamın İstanbul 22. İcra Müd. 2025/26874E. Numaralı dosya üzerinden icraya konulması sebebiyle telafisi güç zararlar doğacağından, dava sonuna kadar icra takibinin durdurulması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesine, akabinde takibin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalıya çıkartılan tebligatların 19/03/2026 ve 24/06/2026 tarihinde iade döndüğü, mahkememizin 17/07/2026 tarihli ara kararı ile Ayshah Saeed A ALAMOUDI adına ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122-126-129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesinin her bir davacı için posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız gerektiği,

Tarafa tahkikat duruşmasında hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikat bittiğinde ise HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmalarına devam olunacağı ve gelmedikleri takdirde yokluklarında hüküm verileceği hususunun ihtarına,

HMK md.139 uyarınca: iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız ve celbi gereken belgeler için gerekli açıklamayı yapmanız aksi halde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; belirlenen 19/11/2026 günü saat 10:45'te ön inceleme duruşmasına gelmemeniz halinde HMK 150 ve 320/4. maddelerinde öngörülen sonuçların uygulanacağı, yargılamaya devam edilmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır. 17/07/2026