T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2025 tarihli ilamı ile 1 YIL 3 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Allawa ve Samira oğlu, 01/01/2000 doğumlu sanık HAYTHEM KARA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üzeri bir gazetede ve genel internet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yapılacak başvuru ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.01.2026