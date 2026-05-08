T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İlanen Tebligat yapılan kişi: Murat Emre ŞAHİNOĞLU - T.C: 481*****998

Davacı Birikim Varlık Yönetim A.Ş ile davalılar; İsmail Şahinoğlu, Murat Emre Şahinoğlu, hakkındaki davada;



İsmail Şahinoğlu'nun İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Göktürk Mahallesi, 151 ada, 14 parselde kain 8 nolu bağımsız bölümün tam hissesi 28/03/2019 tarihinde oğlu Murat Emre Şahinoğlu'na, Murat Emre Şahinoğlu tarafından da 14/08/2020 tarih ve 18232 yevmiye numarasıyla dava dışı 4. kişiye devretmesi nedeniyle tasarrufun iptali davası açılmıştır.



30/03/2026 tarihli bilirkişi ek raporunda dava konusu olan tapuda İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 151 ada, 14 parsel sayılı, 3.701,44 m2 yüzölçümlü, “çatı arası piyesli daire” nitelikli A blok 2. Kat, A2 girişli, 8 bağımsız bölüm nolu taşınmazın davalılar arası temlik tarihi 28/03/2019 tarihinde 1.536,402,00 TL, dava dışı kişiye satış tarihi 14/08/2020 tarihinde 1.784.905,19 TL , dava tarihi 19/08/2024 tarihinde 11.200.000,00 TL kıymetinde olduğu takdir edilmiştir

Davalı Murat Emre Şahinoğlu yönünden yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilememesi sebebiyle adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla Tebligat Kanunu 31. maddesine göre tahkikat davetiyesi ve bilirkişi ek raporunun ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



Durusma Günü: 15/09/2026 günü saat: 10:20'da İstanbul 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve bu ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tahkikat davetiyesi ve Göktürkteki gayrimenkule ilişkin bilirkişi ek raporun tebliğ edilmiş sayılacağı; bilirkişi ek raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu davalı Murat Emre Şahinoğlu'na ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 27/04/2026