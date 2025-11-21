Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ
22-11-2025 00.00
T.C. İSTANBUL 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ
30.10.2025
Sayı: 2024/818 Esas
İLAN
Miras bırakan Türkiye ülkesi, Sinop şehri, Gerze ilçe, T.C. 445*****126 numaralı kimliğe sahip Zelike Gül'ün mirasçıların tamamı bilinmediğinden, mirasçısı bulunup bulunmadığı, murisin varsa mirasçılarının 1 ay içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK.'nun 594. md. gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluklarında verileceği hususu 1.kez ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02340419