T.C. İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN  

Davacı, İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğünün Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi Davası nedeniyle;

Türk Medeni Kanunu 33. Maddesi uyarınca dava konusu isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Kalyoncukulluğu Mahallesi, 455 ada, 2 parsel nolu taşınmazın 3/16 hisse maliki Yorgi oğlu Nikola (Evganyaya intikal etmek üzere) mirasçılarını tanıyanların, görenlerin, oturdukları adresleri bilenlerin iş bu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 25.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/297 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olmaları halinde yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenlerin TMK 588 ve 33. Maddesi gereğince gaipliklerine ve gaip adına olan taşınmazın Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği ikinci kez ilanen tebliğ olunur. 18/05/2026