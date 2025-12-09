T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIKLAR:

1-MAHMUD ALRAMO, Kamal ve Rediye oğlu, 1992 Halep doğumlu, Seyrantepe Mah Kağıthane 4.Levent Merkez Camii Yanı. Şişli/ İstanbul adresinde oturur.

2-MAHMUT BİLİÇ, Mustafa ve Fatma oğlu, 1993 Halep doğumlu, Kocatepe Mah.32.Sk.No.13-15 Bayrampaşa/ İstanbul

adresinde oturur.

3-MUSTAFA NUR, Zakeriya ve Mahila oğlu, 1995 Halep doğumlu, 4.Levent Sanayi Mah N:33/2 Şişli İstanbul adresinde oturur.

SUÇ: 6136 sayılı Kanuna muhalefet, Görevi yaptırmamak için direnme

SUÇ TARİHİ: 28/02/2016

SUÇ YERİ: İSTANBUL

KARAR TARİHİ: 14/10/2025

Sanıklar Mahmut BİLİÇ ve Mahmud ALRAMO hakkında "6136 sayılı Kanuna muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından; sanık Mustafa NUR'un ''kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde alenen hakaret'' suçundan cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de, sanıkların üzerlerine yüklenen suçların TCK'nın 66/1-e maddesi uyarınca 8 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını son kesen işlemin 21/06/2017 tarihli sanık Mahmud ALRAMO'nun savunmasının alınması olduğu, bu tarihten itibaren 8 yıllık süre hesaplandığında olağan zamanaşımının 21/06/2025 tarihinde dolmuş olduğu anlaşıldığından, TCK'nın 66, 67 ve CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca sanıklar hakkında açılan kamu davasının ayrı ayrı gerçekleşen DAVA ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞMESİNE, karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanıkların tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08/12/2025