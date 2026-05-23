T.C. İSTANBUL 27. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, CEMAL KOÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

444***83**8 T.C Kimlik Numaralı Ali ve Elife' den olma 15/01/1948 doğumlu ALİ ABBAS KOÇ' un uzun yıllardan bu yana kayıp olduğuna ve gaiplik ilanı verilmesine dair mahkememize başvurulmuş olup, yapılan tüm araştırmalara rağmenALİ ABBAS KOÇ'a ulaşılamadığından sebeple TMK 33 maddesi uyarınca ALİ ABBAS KOÇ hakkında Gaiplik kararının verilebilmesi için öncesinde 1. Kez ilan yapılmasına karar verilmiş olup, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 6 AY İÇERİSİNDE ALİ ABBAS KOÇ HAKKINDA BİLGİSİ VE GÖRGÜSÜ OLANLARIN MAHKEMEMİZE MÜRACAAT ETMESİ hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİK KARARI İSTENİLEN:

T.C. KİMLİK NO : 444***83**8

ADI SOYADI : ALİ ABBAS KOÇ

BABA ADI : ALİ

ANNE ADI : ELİFE

DOĞUM TARİHİ : 15/01/1948