T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2024 tarihli ilamı ile sanık TEMAM ŞUREYDE hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI kararı verilmiş olup, Sanık TEMAM ŞUREYDE, (Hüseyin ve Ubade kızı, 05/01/1995 DAMASCUS doğumlu) ve Müşteki SITHY RIZONA BADURDEEN, (Badurdeen ve Fathoma kızı, 1967 kanada doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye ve sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra kararın sanığa ve müştekiye tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR.08.06.2026