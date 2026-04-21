Resmi ilanlar

22-04-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

10.04.2026

Sayı: 2026/218 Esas 

Konu: İlan hk.

LALE SEPET ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NAZIM SEPET gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10.04.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 63073041622

ADI SOYADI : NAZIM SEPET

BABA ADI : HAKKI

ANA ADI : MÜZEYYEN

DOĞUM TARİHİ : 17/02/1957

DOĞUM YERİ : BUCA

İKAMETGAH ADRESİ :

#İlangovtr Basın no ILN02452538