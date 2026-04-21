22-04-2026 00.00
İ L A N
T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ
10.04.2026
Sayı: 2026/218 Esas
Konu: İlan hk.
LALE SEPET ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NAZIM SEPET gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 63073041622
ADI SOYADI : NAZIM SEPET
BABA ADI : HAKKI
ANA ADI : MÜZEYYEN
DOĞUM TARİHİ : 17/02/1957
DOĞUM YERİ : BUCA
İKAMETGAH ADRESİ :
