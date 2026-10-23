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T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ

24-10-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. İSTANBUL 29. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

Sayı : 2026/218 Esas

Konu : İlan hk.

LALE SEPET ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NAZIM SEPET gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10.04.2026


GAİP 

TC KİMLİK NO : 63073041622
ADI SOYADI : NAZIM SEPET
BABA ADI : HAKKI
ANA ADI : MÜZEYYEN
DOĞUM TARİHİ : 17/02/1957
DOĞUM YERİ : BUCA
İKAMETGAH ADRESİ :

#İlangovtr Basın no ILN02452538