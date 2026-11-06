T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2026/1738 Esas
Davacı ELİT FOOD DANIŞMANLIK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıda açık bilgileri yazılı davalılara dair aleyhine açılan İflas (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipten Doğan İflas (İİK 173)) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 19/11/2026 günü saat 15:03'a bırakılmıştır. İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 27.10.2026
UNSAN UN SAN. VE TİC. A.Ş. (VKN: 8920019857)
OSMANLI UN SAN. VE TİC. A.Ş. (VKN: 5350031510)
OSMANLI GIDA PAZARLAMA NAKLİYE İMALAT VE TİC. A.Ş. (VKN: 6480082796)
HÜSEYİN KADRİ KAZANCI (TCKN: 35081211472)
MUSTAFA HİKMET KAZANCI (TCKN: 35084211318)
HALİT KAZANCI (TCKN: 35078211546)
AHMET SELİM KAZANCI (TCKN: 35036212912)