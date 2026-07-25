T.C. İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2025/463 Esas sayılı dosyasında, Velid ve İman oğlu, 20/08/2009 HUMUS doğumlu SSÇ AHMED ELSEYİD hakkında ...hırsızlık suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının Ertelenmesi kararı ve dosyaya sunulan istinaf dilekçesi SSÇ tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilgililer açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 23.07.2026