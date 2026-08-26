T.C. İSTANBUL 3. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

İstanbul 3. İcra Ceza Mahkemesi'nin 18/02/2026 tarih, 2025/218 esas, 2026/55 karar sayılı ilamı ile, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan dolayı sanık Erdinç Martin hakkında; 287.350,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, adli para cezasının her ay ödenmek koşuluyla 8 eşit taksit halinde ödemesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceği ve doğrudan hapis cezasına çevrileceğine, Erdinç Martin hakkında çek hesabı açma yasağı konulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar, Erdinç Martin'in tebliğe yarar elverişli adresi bulunamamasından dolayı tebliğ edilememiş olup, kararın, ilan tarihinden itibaren yedi(7) gün sonra sanık Erdinç Martin'e tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.