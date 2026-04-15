T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza çıkartılan tebligatların tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; İst. Banka Alacakları İcra Dairesinin 2025/215749 E. sayılı dosyasında kredili mevduat hesabı alacağı yönünden, 6502 sayılı kanunun 49. maddesi gereği, davalı ve davacı banka arasında mesafeli sözleşme kapsamında düzenlenen Artıpara Kredisi Sözleşmesi gereği, bankanın, davalıya ait 37932 numaralı vadesiz mevduat hesabına kredili mevduat hesap limiti tahsis ettiği, bankanın, 30.05.2025 takip tarihi itibariyle 99.999.77 TL asıl alacak, 31.284.96 TL işlemiş faiz ve 793.83 TL BSMV olmak üzere toplam 132.078.56 TL alacaklı olduğu, İst. Banka Alacakları İcra Dairesinin 2025/237244 Esas sayılı dosyasında kredi kartı alacağı yönünden, 6502 sayılı kanunun 49. maddesi gereği, davalı ve davacı banka arasında mesafeli sözleşme kapsamında düzenlenen Mesafeli Akdedilen Kredi Kartı Sözleşmesi gereği, bankanın 5218 0711 8870 2128 numaralı kredi kartını düzenleyerek davalının kullanımına sunduğu, bankanın 30.05.2025 takip tarihi itibariyle, 23.534.99 TL asıl alacak, 4.889.96 TL işlemiş faiz ve 110.14 TL BSMV olmak üzere toplam 28.535.09 TL talep edilebileceğine dair görüş bildirmiştir.

Bu nedenle bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususları ile iş bu ilanın gazetede ve genel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 01/04/2026