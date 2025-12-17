T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2025 tarihli ilamı Ghulam ve Islam Bıbı oğlu 1993 Pakistan doğumlu müşteki FAIZ ALAM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık Abdulrauf Slatrıya'nın istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanığın istinaf başvuru dilekçesinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 15.12.2025