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T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

21-06-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2024/64 Esas

 

DAVALI : İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

 

Dava konusu, " İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çarşı Mahallesi, Ortakazazlar ve Keseciler Sokağında bulunan 2729 Ada, 30 Parsel sayılı, 15,75 m² yüzölçümlü , 625000/6300000 hisseli " taşınmazın maliki olan Tahir Oğlu Hasan Şemsettin Ümman'ın dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığı bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2024/64 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıs hakkında gaipliklerine/ gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanunun 33/2 maddesi ve 713. Maddesi gereğince tüm ilgili kişilere 2. KEZ İLANEN duyurulur. 16/06/2026

#İlangovtr Basın no ILN02493711