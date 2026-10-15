T.C. İSTANBUL 31. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/34057 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.925.000,00 1 Taşıt 34MND57 Plakalı, 2024 Model, SKODA Marka, DXDJ27649 Motor No'lu, TMBAR8NX6SM014303 Şasi No'lu, ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 10:30

14/10/2026 (İİK m.114/4)