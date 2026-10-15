T.C. İSTANBUL 31. İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL 31. İCRA DAİRESİ
2026/34057 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/34057 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.925.000,00
|1
|Taşıt
|34MND57 Plakalı, 2024 Model, SKODA Marka, DXDJ27649 Motor No'lu, TMBAR8NX6SM014303 Şasi No'lu, ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:30
-----------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 10:30
------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 10:30
14/10/2026 (İİK m.114/4)