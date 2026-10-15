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T.C. İSTANBUL 31. İCRA DAİRESİ

16-10-2026 00.00
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T.C.İSTANBUL 31. İCRA DAİRESİ

2026/34057 ESAS

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/34057 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.925.000,001Taşıt34MND57 Plakalı, 2024 Model, SKODA Marka, DXDJ27649 Motor No'lu, TMBAR8NX6SM014303 Şasi No'lu, ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 10:30

 

14/10/2026 (İİK m.114/4)

#İlangovtr Basın no ILN02571331