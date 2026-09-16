T.C. İSTANBUL 31. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR :

1- LİLİANE MARİE JACQUELİNE ROSEMONDE MICHEL DE PİERREDON Levent Mah. Cömert Sok. No:1/C Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:3 Beşiktaş Beşiktaş/ İSTANBUL

2- MARİE ANGE VİCTOİRE MARGUERİTE MICHEL DE PİERREDON Levent Mah. Cömert Sok. No:1C Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:3 Beşiktaş Beşiktaş/ İSTANBUL

3- ARMAND GEOFFROY MARİE GOBERT COMTE D ASPREMONT LYNDEN Fenerbahçe Mah. Dr.Faruk Ayanoğlu Cad. Alageyik Sok. Mine Apt. No :5/10 Kadıköy Kadıköy/ İSTANBUL

4- CLAUDE CHARLES MARİE D ASPREMONT LYNDEN Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza No:3 Beşiktaş/ İSTANBUL

5- DİANE İSABELLE MARİE GOBERTİNE D ASPREMONT LYNDEN Fenerbahçe Mah. Dr.Faruk Ayanoğlu Cad. Alageyik Sok. Mine Apt. No :5/10 Kadıköy Kadıköy/ İSTANBUL

6- HEDWİGE AGNES MARİE GOBERTİNE D ASPREMONT LYNDEN Yapı Kredi Plaza C Blok Levent Beşiktaş/ İSTANBUL

7- JACQUES CHARLES MARİE GOBERT COMTE D ASPREMONT LYNDEN Yapı Kredi Bankası A.Ş C Blok Şişli/ İSTANBUL

8- MİCHELİNE MARİE LOİSE MARTİNET MİCHEL DE PİERREDON Kadımehmet Mahallesi İbadullah Sokak No:3/10 Beyoğlu/ İSTANBUL

9- YVES MARİE JOSEPH FRANÇOİS COMTE MICHEL DE PİERREDON Yapı Kredi Plaza C Blok Levent Beşiktaş/ İSTANBUL

Davacı Cihan SÜTŞURUP tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalılar;

1- ARMAND GEOFFROY MARİE GOBERT COMTE D ASPREMONT LYNDEN

2- CLAUDE CHARLES MARİE D ASPREMONT LYNDEN

3- DİANE İSABELLE MARİE GOBERTİNE D ASPREMONT LYNDEN

4- HEDWİGE AGNES MARİE GOBERTİNE D ASPREMONT LYNDEN

5- JACQUES CHARLES MARİE GOBERT COMTE D ASPREMONT LYNDEN

6- MİCHELİNE MARİE LOİSE MARTİNET MİCHEL DE PİERREDON

7- YVES MARİE JOSEPH FRANÇOİS COMTE MICHEL DE PİERREDON 'a

ait tebligata elverişli adresin yapılan araştırmalara rağmen tespit edilememesi bilinen adreslerine yapılan

tebligatın sonuçsuz kalması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına

karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/12/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.