T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih İlçesi, Alemdar Mahallesi, Şengül Hamamı Yokuşu Sokağında bulunan 374 ada, 1 parsel sayılı 14,00m2 mesahalı, Hoca Beşirağa Vakfından icareli kagir dükkan vasıflı taşınmazın 4/8 hisse malikleri Oksant oğlu İstipan, Keğam, Agavni ve Vahram'ın uzun senelerden beri gaip olduğu, kendilerinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaipleri bilenlerin, tanıyanların, gaipler hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememiz'in 2025/323 E. Sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaipler hayatta ise adresinin, İstanbul 32. Asliye hukuk Mahkemesi'ne bildirilmesi duruşma günü olan 22/12/2026 günü saat 09:55'de İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur.13.05.2026