T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı SEYİTHAN ÖZER'e tebligat yerine geçmek üzere tensip zaptının, duruşma günü (14/01/2027) ve saatinin (10:20) iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren; Ön inceleme duruşmasına HMK139/1 md.gereğince sulh için gerekli hazırlıkları yaparak gelmeniz,bu iş için ayrıca süre verilmeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

Tensip zaptı ve Duruşma günü ve saatinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.