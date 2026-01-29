T.C. İSTANBUL 35. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL VALİLİĞİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 212 ada, 21 parsel sayılı, 43,94 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın maliki Salamon oğlu Avram Mazaltof'un ve mirasçılarının gaip olması nedeniyle taşınmaza İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/10/2014 tarih ve 2014/379 esas, 2014/790 karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı Kayyım olarak tayin edildiğini, daha sonra 09.11.2022 tarih ve 32008 s. R.G. yayımlanan 6366 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği Kayyım yerin en büyük mal memuru olan Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak düzenlendiğini, Kayyım Bürosu Başkanlığından müvekkili idareye gönderilen 07.11.2024 tarihli ve 10800548 sayılı yazıda İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30/05/2019 tarihinde kesinleşen 16/06/2019 tarih, 2015/277 Esas ve 2016/227 Karar sayılı kararı ile toplam 952.010,80 TL kamulaştırma bedeli tespitine, 753,333,31TL (arsa+bina bedelleri) olarak acele el koyma dosyasına ödenen bedel mahsup edildikten sonra bakiye 198.677,49-TL'nin (arsa+bina bedelleri) 23/10/2015 tarihinden 16/16/2016 tarihine kadar işlemiş olan yasal faizi ile birlikte toplam 210.250,46 TL olarak İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/53 Esas sayılı dava dosyasının kesinleşmesi sonrası hak sahibine ödenmek üzere 3'er aylık vadeli hesaba alınmasına karar verildiğini, yasal faizi ile birlikte toplam 210.250,46-TL'nin 09/06/2016 tarihinde T.Vakıflar Bankası Valide Sultan İstanbul Şubesi nezdinde açılan TR77 0001 5001 5800 7304 7552 46 IBAN nolu (vadesiz) hesaba aktarıldığı, daha sonra bu bedelden bina sahibi Haldun AKIN ve avukatı Atıf Şenel hesaplarına ödemeler yapıldıktan sonra bakiye 148.165,97-TL bedelin (arsa bedeli) yine T.Vakıflar Bankası Valide Sultan İstanbul Şubesi nezdinde açılmış olan TR98 0001 5001 5801 8016 4619 58 IBAN nolu (vadeli) hesaba 22/08/2016 tarihinde aktarıldığının dosyalarının tetkikinden anlaşıldığını, bahsi geçen taşınmaz hakkında İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30/05/2019 tarihinde kesinleşen 16/06/2019 tarih, 2015/277 esas ve 2016/227 karar sayılı kararı gereği, 22/08/2016 tarihinde TR98 0001 5001 5801 8016 4619 58 IBAN nolu (vadeli) hesaba yatırılan 148.165,97 TL kamulaştırma bedelinin tüm birikmiş faizlerinin, yine söz konusu mahkeme kararına göre, T.Vakıflar Bankası Validesultan Şubesi'nden acele el koyma dosyasına taşınmaz maliki Avram Mazaltofa için arsa bedeli olarak ödenen 453.250,00 TL ile yapılar nedeniyle hak sahibi Rıfat Akın için ödenen 300.083,31-TL'nin T.Vakıflar Bankası Validesultan Bağlı Şubesi Müdürlüğünde depo edilip edilmediği hususunun bildirilmesinin istenildiğini, söz konusu bedel Şubeleri nezdinde depo ediliyor ise taşınmazın maliki Avram Mazaltof için acele el koyma dosyasında arsa bedeli olarak ödenen 453.250,00-TL'nin tüm birikmiş faizleri ile birlikte Başkanlıkları hesabının bulunduğu T.Vakıflar Bankası Cağaloğlu Şubesindeki TR 1800 0150 0158 0073 0124 2871 nolu Avrupa Adliye İcra ve Diğer Hesabına aktarılmasının istenildiği bildirildiğini, T.Vakıflar Bankası Valide Sultan İstanbul Şubesi'nin 16/09/2019 tarih ve 1368 sayılı cevabi yazısında ise Kayyım Bürosu Başkanlığınca hesaplarına gönderilmesi talep edilen 148.165,97 TL'nin, anılan mahkenin kararı gereğince üçer aylık vadeli hesapta bloke edildiği, ancak ilgili Mahkemece Şubelerine hitaben ödemeye ilişkin herhangi bir müzekkere gönderilmediğinin bildirildiği, yine Avram Mazaltof için arsa bedeli olarak depo edilen 453.250,00 TL'nin, şubelerinde Mahkeme dosyasından üçer aylık vadeli hesapta bloke edildiğini, ancak ilgili Mahkeme tarafından Şubelerine hitaben bedellerin aktarılmasına ilişkin herhangi bir müzekkere gönderilmediğinden bahisle bahse konu kamulaştırma bedellerinin anılan Mahkemenin Şubelerine hitaben yazacağı ödeme müzekkeresine istinaden yerine getirilebileceğinin bildirildiğini, bunun üzerine anılan Mahkemeye yazılan 06/02/2020 tarih ve 05-3561-1290/813 sayılı yazıları ile; 30/05/2019 tarihinde kesinleşen 16/06/2019 tarih, 2015/277 Esas ve 2016/227 Karar sayılı karar ile hüküm altına alınan kamulaştırma bedelleri ile birikmiş tüm nemaların İdareleri hesaplarına aktarılması için T.Vakıflar Bankası Valide Sultan İstanbul Şubesi'ne talimat yazılmasının istenildiğini, ancak ilgili yazıya herhangi bir cevap alınamadığını, açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, Medeni Kanunun 588.

maddesi uyarınca Beyoğlu İlçesi, Keçecipiri Mahallesinde bulunan 212 ada, 21 parsel sayılı, 43,94 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın maliki Salamon oğlu Avram Mazaltov'un gaipliğine kayyım tarafından elde edilen 601.415,97-TL (453.250,00-TL +148.165,97-TL)’nin gelirlerin işlemiş faizi ile birlikte Hazineye devrine karar verilmesini talep ettiğinden; taşınmaz maliki Avram Mazaltov'un haklarında bilgi ve malumatı olanların gazetenin yayın tarihinden itibaren 1 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/195 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince 2. KEZ ilan olunur.