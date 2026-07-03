T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Silahla basit yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/11/2025 tarihli ilamı ile TCK.86/2, 29/1,62/1 md.si uyarınca 5 AY HAPİS CEZASININ 5237 s.y.nın 231/5 md.si uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği ve sanık Gökhan Kemendi vekili Av.Rahime Ayvalı tarafından istinaf edilmiş olup, tüm aramalara rağmen bulunamayan müşteki VEDAT TUNAGÜN'E (16187378900 Ender-Nuriye oğlu, 07/09/1987 doğ.lu, ) tüm aramalara rağmen bulunamamış, ve tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01.07.2026