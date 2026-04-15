T.C. İSTANBUL 36. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI : VAKIFLAR İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ : Av. GÖKÇEN ÜNSAL AY

DAVALI : KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARLIĞI

DAVA :Tapu İptali ve Tescil

Dava konusu Fatih ilçesi, Ahiçelebi Mahallesi, 458 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hissesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer 1/2 hissesinin ise Pandeli PARASKEVOPOLOS adına kayıtlı olduğu, Pandeli PARASKEVOPOLOS adına kayıtlı 1/2 hissenin gaiplik kararı verilmek suretiyle 5737 sayılı Kanun'un 17. maddesi gereğince Haremeyn-i Şerifeyn Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun'un 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2025/107 esas sayılı dosyasından bahisle mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 25/03/2026