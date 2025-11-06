Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ
2025/21110 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21110 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|70.392.266,00
1
Adet
|Taşınır
4 Adet Marka patenti;
12.09.2008 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2007/46771 Tescil Numaralı ''tatil.com şekil'' adlı Marka
08.09.2020 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2019/117013 Tescil Numaralı ''tatil.com'' adlı Marka
28/02/2020 tarihli 39/43 Tescil sınıflı 2019/117014 tescil numaralı(tatil.com adlı marka)
23.07.2010 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2009/24538 Tescil Numaralı ''tatil.com.tr'' adlı Marka
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2025 - 10:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 10:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 10:28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 31/12/2025 - 10:28
(İİK m.114/4)