Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ

07-11-2025 00.00

2025/21110 ESAS

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21110 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

 

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
70.392.266,00

1

Adet

Taşınır

4 Adet Marka patenti;

12.09.2008 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2007/46771 Tescil Numaralı ''tatil.com şekil'' adlı Marka


 

08.09.2020 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2019/117013 Tescil Numaralı ''tatil.com'' adlı Marka


 

28/02/2020 tarihli 39/43 Tescil sınıflı 2019/117014 tescil numaralı(tatil.com adlı marka)


 

23.07.2010 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2009/24538 Tescil Numaralı ''tatil.com.tr'' adlı Marka
 

Artırma Bilgileri

 

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2025 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 10:28

 

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 10:28

Bitiş Tarih ve Saati: 31/12/2025 - 10:28

 

 

 

(İİK m.114/4)
 

#İlangovtr Basın no ILN02328163