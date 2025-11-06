T.C. İSTANBUL 37. İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21110 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 70.392.266,00 1 Adet Taşınır 4 Adet Marka patenti; 12.09.2008 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2007/46771 Tescil Numaralı ''tatil.com şekil'' adlı Marka

08.09.2020 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2019/117013 Tescil Numaralı ''tatil.com'' adlı Marka

28/02/2020 tarihli 39/43 Tescil sınıflı 2019/117014 tescil numaralı(tatil.com adlı marka)

23.07.2010 tarihli 39/43 Tescil Sınıflı 2009/24538 Tescil Numaralı ''tatil.com.tr'' adlı Marka



Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2025 - 10:28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 10:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 10:28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 31/12/2025 - 10:28

(İİK m.114/4)

