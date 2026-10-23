T.C. İSTANBUL 38. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Gaipliği talep edilen (T.C: 12218906548) no'lu İBRAHİM HULİSİ ve MÜRÜVVET olma 11/07/1933 SAMSUN ili, ÇARŞAMBA ilçesi, SARICALI mah/köy, 3 Cilt, 382 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, MACİT HİKMET YÜCALAN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli ve malümatlarını İstanbul 38.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/391 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur 12.02.2026