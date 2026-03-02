T.C. İSTANBUL 39. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
16.01.2026
Sayı: 2026/829 Esas
Konu: GAİPLİK İLANI
İSMAİL KORAY METE ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen NUSRAT SUNGUR'un gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin İstanbul 39. Suh Hukuk Mahkemesinin 2026/829 Esas sayılı dosyası ile ilgili 6 ay içinde mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur." şerhinin gazetede ilanen tebliğ olunur. 16.01.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 63067353496
ADI SOYADI : NUSRAT SUNGUR
BABA ADI : AHMET TEVFİK
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1915
DOĞUM YERİ : İZMİR