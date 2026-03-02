Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 39. SULH HUKUK MAHKEMESİ

03-03-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. İSTANBUL 39. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

16.01.2026

Sayı: 2026/829 Esas 

Konu: GAİPLİK İLANI

İSMAİL KORAY METE ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen NUSRAT SUNGUR'un gaipliği hakkında kendisini bilen, tanıyan, görenlerin veya bizzat kendisinin İstanbul 39. Suh Hukuk Mahkemesinin 2026/829 Esas sayılı dosyası ile ilgili 6 ay içinde mahkemede hazır olması, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek GAİPLİĞİNE karar verileceği ilanen tebliğ olunur." şerhinin gazetede ilanen tebliğ olunur. 16.01.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 63067353496

ADI SOYADI : NUSRAT SUNGUR

BABA ADI : AHMET TEVFİK

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1915

DOĞUM YERİ : İZMİR

