T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI:VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE İZAFETEN İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI: İSTANBUL DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜROSU

DAVA: GAİPLİK VE TESCİL

Dava konusu İstanbul ili Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesinde bulunan 1337 ada, 2 parsel sayılı 75,20 M2 mesahalı, müstesna Esbak Hasan Rıza Paşa Vakfından icareli Müvecceli olan Ahşap ev vasıflı taşınmazın 1/2 hisse maliki Yorgi oğlu Panayot'un nerede olduğunun tespit edilemediğinden Şişli 4. Sulh Hukuk Hakimliğinin 30/05/1996 tarih, 19951262 Esas 1996/593 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarlığınin Kayyım tayin edildiği, taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süreci dolduğundan taşınmazda taşınmazın 1/2 hisse maliki Yorgi oğlu Panayot'un gaipliğine, taşınmaz malın satışı suretiyle faip hissesine düşen bedelin hazine hesabına aktarılmasına karar verilmesi istenildiği anlaşılmıştır.

Mahkememizce aldırılan 25/06/2024 tarihli bilirkişi raporu ile '' Evveliyatı icareteynli olduğu tespit edilen İstanbul İli, Şişli İlçesi, Eskişehir Mahallesi'nde bulunan 1337 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda 0/5/2 hisseli Teodora Hanım ile 0,5/2 enin müşterek sahipleri Evantiya YÖRGİNİÇ, Anti YÖNGİNİÇ ve Filip YÖRGİNİÇ kardeşlere gaiplik kararı verilerek 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. maddesi ile Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 03.05.2010 tarih, 2010/2265 Esas ve 2010/5184 Karar sayılı kararına göre, davalı taşınmazdaki 1/2 hissenin Müsnesna Hasan Rıza Paşa Vakfı adına tescili kanaati oluşmustur'' şeklinde rapor sunulmuştur.

Mahkememizce bilirkişi raporu doğrultusunda; Anna YÖRGİNİÇ'in çocukları Evantiya YÖRGİNİÇ, Anti YÖNGİNİÇ ve Filip YÖRGİNİÇ için tekrar kolluk araştırması yapılmıştır.

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Eskişehir Mahallesi'nde bulunan 1337 ada, 2 parsel sayılı taşınmazda 0/5/2 hisseli Yorgi oğlu PANAYOT'un eşi Teodora Hanım, 0,5/2 hissenin müşterek sahipleri Anna'nın çocuğu Evantiya YÖRGİNİÇ, Anna'nın çocuğu Anti YÖNGİNİÇ ve Anna'nın çocuğu Filip YÖRGİNİÇ hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2022/539 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adresinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 16/12/2024