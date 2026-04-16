T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından davalı Maria Sevastik aleyhine açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini istemine ilişkin mahkememizde açılan davada davalıya tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınmadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İstanbul İli, Adalar İlçesi, Burgazada Mahallesi, Gönüllü (Eski adı: Manastır) Caddesi ve Mehtap Sokağı’nda bulunan 906,00 m2 sahalı, bahçeli ahşap ev vasıflı, 3 pafta 27 ada 9 parsel sayılı taşınmaza Kapatılan İstanbul 7. Asliye Hukuk Hakimliği’nin E: 1992/158 D. İş - K: 1992/20 D. İş sayılı ve 05.06.1992 tarihli ihtiyati tedbir kararı konulduğunu, dava konusu taşınmaz yönünden açılan d.iş dosyasının devamı niteliğindeki Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.02.2013 tarih ve 2012/159 E. – 2013/40 K. sayılı ilamı ile davanın ret olduğunu, davanın kesinleştiğini, dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan tedbir terkin işlemlerinin yapılamadığını beyan ve gerekçelerle ihtiyati tedbir şehimnin tapu sicilinden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. Dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/04/2026