T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2026 tarihli ilamı ile SSÇ FERDİ SEPETÇİ hakkında hakkında beraat kararına hükmedilmiş olup;Bashkım ve Sevim oğlu, 2002 PRIZREN doğumlu, Müşteki MEDINA BUDAKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12/03/2026