T.C. İSTANBUL 40. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 2024/107 Esas sayılı dosyasında, Sanıklar Doğan Karakuş, Hakan Bilgili ve Kadir Bergil haklarında nitelikli yağma suçundan ayrı ayrı beraat kararları verilmiş olup, bu karar Müştekiler Muhammed Abbas ve Rukhsama oğlu 1992 Pakistan doğumlu ASAD ABBAS'a, Abdul ve Ashraf oğlu, 1990 Pakistan doğumlu FARHAN SHAIKH'a, Abıd ve Sabıha oğlu, 1990 Pakistan doğumlu FARRUKH MASUD KHAN'a, Mansoor ve Rukhsana oğlu, 1990 Pakistan doğumlu MOHAMMAD FAWAD MANSOOR'a, Kırıt ve Vadnana oğlu, 1985 Hindistan doğumlu YIYUSH KIRIT MISTRY'a tüm aramalara rağmen bulunamadıklarından tebliğ edilememiştir.

1- Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstünde bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilgililer açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 06.02.2026