Resmi İlanlar

T.C. İSTANBUL 40. SULH HUKUK MAHKEMESİ

13-03-2026 00.00

İ L A N

 

T.C. İSTANBUL 40. SULH HUKUK MAHKEMESİ

20.02.2026

Sayı : 2026/228 Esas

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİN BİÇİL'in kayıp olduğu ve herhangi bir şekilde haber alınamadığı, adı geçen kişi hakkında 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2026/228 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde EMİN BİÇİL'in GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. 2.kez İLAN OLUNUR 20/02/2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO :50740193302

ADI SOYADI :EMİN BİÇİL

BABA ADI :ÖNDER

ANA ADI :İSMET

DOĞUM TARİHİ :26/08/1966

DOĞUM YERİ :ÜSKÜDAR

#İlangovtr Basın no ILN02422283