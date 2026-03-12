T.C. İSTANBUL 40. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİN BİÇİL'in kayıp olduğu ve herhangi bir şekilde haber alınamadığı, adı geçen kişi hakkında 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2026/228 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde EMİN BİÇİL'in GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. 2.kez İLAN OLUNUR 20/02/2026

GAİP

TC KİMLİK NO :50740193302

ADI SOYADI :EMİN BİÇİL

BABA ADI :ÖNDER

ANA ADI :İSMET

DOĞUM TARİHİ :26/08/1966

DOĞUM YERİ :ÜSKÜDAR