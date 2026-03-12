Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL 40. SULH HUKUK MAHKEMESİ
13-03-2026 00.00
İ L A N
T.C. İSTANBUL 40. SULH HUKUK MAHKEMESİ
20.02.2026
Sayı : 2026/228 Esas
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİN BİÇİL'in kayıp olduğu ve herhangi bir şekilde haber alınamadığı, adı geçen kişi hakkında 6 ay içerisinde bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin Mahkememizin 2026/228 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde EMİN BİÇİL'in GAİPLİĞİNE hükmedilecektir. 2.kez İLAN OLUNUR 20/02/2026
GAİP
TC KİMLİK NO :50740193302
ADI SOYADI :EMİN BİÇİL
BABA ADI :ÖNDER
ANA ADI :İSMET
DOĞUM TARİHİ :26/08/1966
DOĞUM YERİ :ÜSKÜDAR
#İlangovtr Basın no ILN02422283