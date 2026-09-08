T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

MÜŞTEKİ : MİCHALE JAMES KENNEDY: Gerald ve Ann kızı, 1973 BİRLEŞİK KRALLIK doğumlu, Hacımimi Mahallesi Hacı Mimi Külhani Sokak No:5 Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde oturur.

Nitelikli Hırsızlık suçundan sanık FEHMİ YILMAZ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 16/06/2026 tarih ve 2023/797 Esas, 2026/375 Karar sayılı kararı ile sanık FEHMİ YILMAZ hakkında Nitelikli Hırsızlık suçundan Beraatine karar verilmiş olup,

Dava dosyasında müşteki MİCHAHE JAMES KENNEDY'e tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile veya sözlü olarak başvurarak zabıt katibince bir tutanak tutulması ve tutanağın mahkeme Hakimine onaylattırılması, Cezaevinde ise Cezaevi yönetimine mahkememize gönderilmek üzere dilekçe verilmesi halinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yolu Açık olmak üzere, aksi halde bu süre içerisinde başvurulmadığı takdirde verilen hükmen kesinleştirileceğine dair karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07/09/2026