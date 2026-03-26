T.C. İSTANBUL 41. SULH HUKUK MAHKEMESİ

27-03-2026 00.00

09.03.2026

 

Sayı : 2026/384 Esas

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SERTAÇ DEMİRALP gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.09.03.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 38197935690

ADI SOYADI : SERTAÇ DEMİRALP

BABA ADI : EYYUP

ANA ADI : BAHRİYE

DOĞUM TARİHİ : 16/02/1972

DOĞUM YERİ : DERİK

