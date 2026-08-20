T.C. İSTANBUL 42. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İstanbul 42. İcra Ceza Mahkemesinin 2025/304 esas sayılı dosyasında müşteki EKSPO FAKTORİNG AŞ tarafından sanık ATANAS ANGELOV ASENOV aleyhine "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış, duruşması 22/10/2026 günü saat: 14:53'e bırakılmış olup, 02/07/2026 tarihli duruşmada tüm araştırmalar rağmen açık adresi tespit edilemeyen sanık için aşağıda belirtilen ihtarla ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

SANIK: ATANAS ANGELOV ASENOV, Bulgaristan uyruklu, 390074558 pasaport numaralı 08/06/1978 doğumlu,

" CMK 145 ve 253 İİK 349 mad. Gereğince ekli dilekçede belirtilen suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğinizi, alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararlarını gidermeyi kabül edip etmemediğinizi bildirmeniz ulaşmayı kabul edip gerekli ödemeyi yaptığınızda davanın düşeceği hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra sanık ATANAS ANGELOV ASENOV'a tebliğ yapılmış sayılacağı" ihtar ve tebliğ olunur.