T.C. İSTANBUL 43. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Borçlu Aycan Şenyüz ile temlik eden Garanti Bankası A.Ş. Arasındaki kredi sözleşmesi kapsamında borçlunun dava dışı bankaya borcu bulunduğu, iş bu alacağın müvekkili Ortak Varlık Yönetim A.Ş. Tarafından temli kalındığı, kredi sözleşmesinden kaynaklanan borçların ödenmemesi sebebiyle borçlu hakkında alacağın tahsili amacıyla İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/292218 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığı, borçlunun müvekkili şirket alacağının tahsiline yetecek miktarda hacze kabil malının olmadığı, borçlu aleyhine yürütülen yasal takip işlemleri kapsamında davalı borçlu Aycan Şenyüz'ün İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Hacıahmet Mahallesi,1175 ada, 141 parsel, 3. Kat, 14 bağımsız bölüm numaralı çatı arası piyesli mesken nitelikli taşınmazı diğer davalı Samet Şenyüz'e pek aşağı bir bedelle devrettiği, dava konusu devrin borçlu tarafından alacaklılarını zarara uğratma maksadıyla gerçekleştirildiği, davalı borçlunun borçlarını ödememesi sebebiyle banka tarafından 25/11/2024 tarihinde hesabının kat edildiği, taşınmazın kat tarihinden 4 ay önce devredildiği, borçlunun borçlarını planlı bir şekilde ödemeyi bıraktığı ve hakkında icra takibi başlatılacağını ön gördüğü için dava konusu taşınmazı devrettiğini belirterek taşınmazın davalıların mülkiyetinde olmaması halinde davalıların mal kaçırma ihtimaline binaen davalarının sonuçsuz, alacaklarının semeresiz bırakılmasını önlemek amacıyla davalıların mal varlığı üzerine İstanbul Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/292218 Esas sayılı dosyasında alacaklarına yeter derecede ihtiyati haczine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi çıkarılmış olup, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.